Orlen Wisła Płock - GOG Håndbold. Batalia o wyjście z grupy Ligi Mistrzów trwa! Kolejny mistrz na drodze Nafciarzy

Wisła zgodnie z planem

Pierwsze spotkanie z FC Porto. Mistrza Portugalii, o ile w żaden sposób nie mamy prawa nazwać słabą drużyną, o tyle musieliśmy zakładać, że pokonamy w Orlen Arenie, jeśli chcemy walczyć o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Spotkanie miało być trudne i zakończone sukcesem i dokładnie tak się stało, chociaż można odnieść wrażenie, że i tak płocczanie mieli łatwiejszą przeprawę, niż można było zakładać. Spotkanie z paryżanami we Francji było już z pogranicza mission impossible, ale kibice mogli mieć nadzieję, że Nafciarze sprawią niespodziankę, bo PSG na starcie rozgrywek nie jest w optymalnej formie. Niestety, przespaliśmy początek drugiej połowy, trochę słabiej funkcjonowała obrona i pozycja bramkarza i ostatecznie przegraliśmy. Nasz dorobek po tych meczach jest jednak prawdopodobnie odpowiedni w odniesieniu do naszej pozycji w Europie. Teraz przed Wisłą kolejne starcie z drużyną, z którą bezpośrednio będzie biła się o konkretne miejsce w tabeli na koniec fazy grupowej.

Nowy-stary mistrz

GOG to zespół pochodzący z małego miasteczka liczącego około tysiąc mieszkańców - Gudme - znajdującego się jednak na trzeciej do wielkości wyspie kraju - Fionii. Klub powstał w 1973 roku, ale jego lata świetności, to niewątpliwie przełom XX i XXI wieku. W latach 90-tych i w pierwszej dekadzie nowego millenium zdobyli siedem mistrzostw Danii i sześć wicemistrzostw, a także ośmiokrotnie (dziewięciokrotnie, jeśli dołożymy rok 1990) sięgali po Puchar Danii. W tym czasie dotarli też do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, gdzie w dwumeczu, po dwóch porażkach, musieli uznać wyższość FC Barcelony. Po tamtych latach nastąpiła pustka. Do głosu w kraju zaczęły dochodzić inne zespoły i na sukces klub musiał czekać do 2019 roku, gdy zdobył krajowy puchar. Największy sukces to jednak poprzedni sezon i powrót na tron, czyli zneutralizowanie Aalborga.