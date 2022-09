Orlen Wisła Płock - GOG Håndbold. Wisła pokonuje Mistrza Danii! Nafciarze niepokonani w Orlen Arenie!

Orlen Wisła Płock 31:27 GOG Håndbold

Zawodnicy Orlen Wisły Płock zdali się zapomnieć, że dziś grają w Lidze Mistrzów. W spotkanie weszli tak jak często ma to miejsce w lidze - nieskutecznie w ataku i ospale w obronie. To pozwoliło Duńczykom odskoczyć nam na kilka bramek i prowadzenie 5:2. Wtedy do głosu zaczęła dochodzić niezastąpiona defensywa Nafciarzy. Goście mieli problemy ze znalezieniem pozycji do rzutu, a gdy już im się udawało, dobrze w bramce spisywał się Pilipović. Czujni obrońcy przejęli też kilka piłek i wyprowadzili kontrataki, co pozwoliło nam doprowadzić szybko do stanu 9:6 na naszą korzyść. Tak szybko jednak jak uciekliśmy, tak też zostaliśmy dogonieni do wyniku 10:10, ale to był ostatni zryw GOG-u - w 20. minucie. Wiślacy ponownie wrzucili swój wyższy bieg w obronie i raz jeszcze uciekli rywalom, schodząc do szatni z wynikiem 17:14.