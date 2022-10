Wisła Płock. Utworzono sekcje koszykówki mężczyzn. Sekcja siatkarzy została zerwana

Sekcja koszykarska Wisły Płock

W środę, 12 października, Wisła Płock S.A. poinformowała, że przy klubie sportowym została utworzona nowa sekcja. Drużyną, która od teraz występować będzie pod szyldem Nafciarzy jest Wisła Płock Basketball. Zespół w sezonie 2022/23 przystąpi do rozgrywek w trzeciej lidze mężczyzn (grupie C) Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego. To powrót do koszykówki w Wiśle po wielu latach. Takowa sekcja istniała już od 1953 roku, ale została zakończona wiosną 1966/67, po podjęciu rywalizacji w klasie B.