Dożynki Powiatu Płockiego. Prezentowało się kilkadziesiąt Kół Gospodyń Wiejskich

Dożynki obchodzone są zazwyczaj na przełomie lata i jesieni, kiedy to zbierane są plony rolnicze, zwłaszcza zboża. Święto ma głębokie korzenie i jest często związane z tradycjami przedchrześcijańskimi. Ostatnio w Radzanowie odbyły się Dożynki Powiatu Płockiego.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Parafii św. Floriana. Następnie zorganizowany został korowód, w którym uczestnicy niosący wieńce udali się na teren boiska Polonii Radzanowo. Tam czekali już pozostali uczestnicy. Na scenie Zespół Tańca Ludowego Masovia PW Płock odprawił obrzęd dożynkowy. Następnie lokalni włodarze symbolicznie dzielili się chlebem z uczestnikami.

Dożynki to takie tradycyjne święto, tradycyjna uroczystość, podczas której możemy podziękować rolnikom za całoroczny trud, ciężką pracę. A doskonale wiemy, że rolnicy to są te osoby, które swoją ciężką pracą doprowadzą do tego, że chleb trafia na nasze stoły – mówił Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płocki