Dożynki w Starych Proboszczewicach. Był grill i atrakcje dla dzieci

Wczoraj mieszkańcy Starych Proboszczewic wzięli udział w dożynkach. To święto plonów, które skupia wiejską społeczność i celebrowanie zbiorów. Towarzyszyły mu uśmiechy, grill i liczne atrakcje dla wszystkich.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej mszy świętej. Wierni modlili się o błogosławieństwo dla zebranych plonów. Po mszy przyszła pora na poświęcenie wieńca dożynkowego, który był symbolem tegorocznych plonów. Proszono o obfite plony w następnym roku.

Andrzej Babecki

Atrakcje dożynkowe cieszyły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Grill zapraszał na smakowite posiłki i integrację w ciepłej atmosferze. Stoiska kół gospodyń wiejskich kusiły tradycyjnymi smakołykami, przypominając o lokalnych smakach i tradycjach.

Dla najmłodszych były dmuchane zjeżdżalnie oraz mnóstwo atrakcji. Malowanie buziek, wata cukrowa i radosne animacje sprawiły, że dzieciaki miały wyjątkową zabawę.

Dożynki w Starych Proboszczewicach to nie tylko święto plonów, ale przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania, integracji i cieszenia się wiejską wspólnotą. To wydarzenie pokazuje, że dawne tradycje wciąż mają moc przyciągania i umiejętność zbliżania ludzi w atmosferze radości.