Dożynki w Bielsku 2023. Prezentowano piękne wieńce dożynkowe

Dożynki to tradycyjne święto wiejskie obchodzone w Polsce i niektórych innych krajach słowiańskich, głównie na obszarach wiejskich. To okazja do dziękczynienia za ukończenie żniw oraz zebranie plonów. Święto to ma głębokie korzenie historyczne i kulturowe, sięgające czasów przedchrześcijańskich. Swoje dożynki świętowała wczoraj wieś Bielsk.

Po uroczystej Mszy Świętej, korowód złożony z Orkiestry Dętej OSP w Bielsku oraz osoby niosące wieńce przeszedł na teren przy Gminnym Ośrodku Kultury. Tam czekali już pozostali uczestnicy. Po oficjalnym powitaniu gości i otwarciu wydarzenia zaprezentowanych zostało 16 wieńców dożynkowcyh.

To jest zwieńczenie trudu rolnika, jego ciężkiej pracy. (...)To jest jeden dzień, kiedy każdy powinien powiedzieć rolnikowi słowo „dziękuję”

– mówi Józef Rozkosz, wójt gminy Bielsk

Podczas wydarzenia wystawiały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Oferowały regionalne, tradycyjne dania. Dla najmłodszych były atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni. Na scenie występował chór „Bielszczanie”, chór „Pogodna Jesień” oraz Orkiestra Dęta OSP w Bielsku. Gwiazdami wieczoru były zespoły Eratox i Zbóje.