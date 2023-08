Rocznica 79. Powstania Warszawskiego w Płocku. Złożono wieńce pod pomnikiem Armii Czerwonej

- Wolność mierzy się krwią, wolność mierzy się krzyżami, wolność mierzy się miłością do Ojczyzny. Dziękuję, że jesteśmy tu po raz kolejny. Dziękuję i wiem, że będziemy tu co roku - tymi słowami zakończył swe przemówienie Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka

Nierówna walka

Dokładnie 79 lat temu o 17-stej wybiła godzina "W" - godzina Powstania Warszawskiego. Narodowy zryw uznawany za jedno za najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Wtedy to rozpoczęła się walka o wolność. Tysiące Warszawiaków, niezależnie od wieku, sięgnęło po broń, by wyzwolić stolicę spod niemieckiego okupanta.

Po drugiej stronie Wisły stacjonowała armia radziecka, która lada chwila miała wkroczyć do Warszawy. Polacy chcieli jednak, by miasto zostało wyzwolone przez nich, a nie wpadło z rąk jednego okupanta w ręce drugiego. Niestety Stalin nie ruszył, póki Warszawa się całkowicie nie wykrwawiła, po czym wkroczył do już pustego miasta jako wyzwoliciel. Jego zimna kalkulacja spowodowała, że walki przeciągnęły się i kosztowały życie 16 tysięcy ludzi i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. Dziś wciąż trwają debaty na temat zasadności decyzji o podjęciu zrywu. Pewnym pozostaje jednak, że Powstańcy wykazali się heroizmem i dla wielu Polaków stanowią symbol.