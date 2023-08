Warsztaty pszczelarskie w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie

13 sierpnia, Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie stał się miejscem pełnym fascynujących odkryć, gdy odbyły się warsztaty pszczelarskie w ramach cyklu "Wakacyjny Warsztat Dawnych Zawodów". To niezwykłe wydarzenie, skierowane zarówno do miłośników historii, jak i pszczół, wprowadziło uczestników w dawne czasy rzemieślniczej wytwórczości terenów nadwiślańskich.

Andrzej Babecki

Projekt, który odbył się w ramach cyklu "Wakacyjny Warsztat Dawnych Zawodów", jest próbą ukazania wielobarwnego krajobrazu dawnych rzemiosł, które kształtowały tereny nadwiślańskie w okresie od XVIII do XX wieku. W szczególności, to Olendrzy - wybitni rzemieślnicy - byli inspiracją dla organizatorów. Celem wydarzenia było nie tylko ukazanie różnorodności rzemiosła, ale także przybliżenie go młodszym pokoleniom.

Niedziela stała się dniem pełnym wyjątkowych wydarzeń, skupionych wokół pszczelarstwa. Harmonogram dnia był pełen atrakcji, które pozwoliły uczestnikom odkryć tajniki pracy pszczelarza oraz zanurzyć się w dawne techniki i umiejętności.

Ciekawość życia pszczół została zaspokojona poprzez rozmowy z pszczelarzem. Prowadzący przedstawił uczestnikom fascynujący świat pszczół, opowiadając o ich pracy, znaczeniu dla ekosystemu oraz wyjątkowym produkcie, jakim jest miód. Prezentacja ula pokazowego pozwoliła na zobaczenie pszczół w akcji i zrozumienie dynamiki życia w ulu.

Dostępnie były również warsztaty, podczas których każdy uczestnik mógł spróbować swoich sił w tworzeniu świec z węzy pszczelej oraz w dekorowaniu ekotoreb metodą sitodruku. Oczywiście wszystko w tematyce pszczelej.

