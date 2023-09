Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku

W Płocku wystartowała XIII edycja Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych. Jak mówią sami twórcy, Festiwal ma na celu promowanie włączania społecznego i równości dostępu do kultury, poprzez wykorzystanie wielozmysłowości i zachęcanie widzów do eksploracji nowych doświadczeń. Festiwal stawia na otwartość i zachęca do próbowania czegoś nowego. To miejsce spotkań ludzi, twórców i odbiorców, gdzie wymieniają doświadczenia i czerpią z różnorodności. Festiwal promuje także uważność i szanowanie drugiego człowieka, zachęcając do odbierania filmu za pomocą różnych zmysłów, a nie tylko wzroku.

Zaplanowaliśmy bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. Są to spektakle z audiodeskrypcją, obejrzymy spektakl „Broniewski” z repertuaru Teatru Dramatycznego w Płocku, mini recital zespołu „The Old Crone”. Na naszej widowni zasiądą osoby niewidome i słabo widzące z całej Polski. - opowiada Renata Nych – dyrektor Festiwalu Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych - _Przygotowaliśmy podczas tegorocznej edycji mnóstwo wydarzeń kulturalnych, 14 filmów z audiodeskrypcją, koncerty, spotkania z reżyserami, aktorami. Przyjadą do nas naprawdę wspaniali twórcy, m.in. Krzysztof Zanussi, Gabriela Muskała, Zbyszek Zamachowski, ale także Mateusz Głowack_i