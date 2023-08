Vistula Folk Festival w Płocku. Prezentacja zespołów folklorystycznych przed imprezą

Płock ponownie stał się tyglem kultury folkowej. W mieście oficjalnie startuje Vistula Folk Festival. Przed uroczystym otwarciem, w poniedziałek zaprezentowano na Starym Rynku wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu.

Na początek sowimi umiejętnościami pochwaliła się grupa z Mongolii, która zagrała na ludowych instrumentach. Następnie na Rynek wszedł korowód z wszystkimi pozostałymi uczestnikami tańczącymi poloneza do utworu Wojciecha Kilara. Następnie głos zabrał Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka:

Witam przede wszystkim naszych wyjątkowych gości. Gości, którzy przybyli na jedenasty już Vistula Folk Festival – nasz ulubiony, wyjątkowy festiwal folklorystyczny(...), który będzie cieszył zarówno mieszkańców Płocka, jak i naszych gości…

- mówił.

Goście w rzeczy samej są wyjątkowi. Poza wspomnianym już wcześniej zespołem z Mongolii do Płocka przyjechały składy z Ukrainy, Rumunii, Serbii i Egiptu. Wszyscy zaprezentowali po jednym tańcu. Był to jednak tylko przedsmak tego, co nas czeka. Już dzisiaj o 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie festiwalu w Parku Północnym. Przeprowadzony zostanie także drugi etap Vistula Folk Voice, o którym pisaliśmy TUTAJ