Senioriada 2023. Uroczyście zakończono Miesiąc Seniora

Miesiąc Seniora oficjalnie dobiegł końca. Za nami miesiąc wielu aktywności skierowanych do seniorów. Wszystko zaczęło się od PARADY SENIORÓW, kiedy to ulicami miasta przeszło kilkadziesiąt seniorów. Korowód wyruszył spod Teatru Dramatycznego i idąc ulicą Tumską dotarł na Stary Rynek. Tam Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka uroczyście przekazał seniorom symboliczne klucze do miasta.

Ja życzę Wam, żeby nie zabrakło pozytywnej energii, nie zabrakło zdrowia, sił, by każdego dnia cieszyć się życiem – mówił wtedy prezydent

I rzeczywiście, seniorzy mieli z czego wybierać. Wśród październikowych aktywności można było znaleźć warsztaty decoupage, taneczne, chóru, rękodzieła artystycznego, filcowania ma sucho, wiele spotkań poruszających tematy zdrowia. Były również rozmowy z ciekawymi osobistościami, chociażby z Michałem Witkowskim, czy Robertem Górskim.

To miesiąc, w którym działo się mnóstwo ciekawostek związanych z kulturą, z działaniami artystycznymi, a także wysiłkiem fizycznym łączonym ze spacerami. Mam nadzieję, że 27 października zapisze się w historii miasta Płocka pięknym podsumowaniem naszych płockich działań senioralnych – podsumował Miesiąc Seniora Andrzej Markowski, przewodniczący Płockiej Rady Seniorów

Na uroczyste zakończenie Miesiąca Seniora organizatorzy zaprosili na Senioriadę, czyli przegląd Senioralnych Zespołów Tanecznych, Chóralnych i Teatralnych. Wystąpiły dwa chóry, dziewięć grup tanecznych oraz cztery grupy teatralno kabaretowe. Na koniec rozstrzygnięto konkurs na Seniora Godnego Naśladowania.