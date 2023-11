"Pochwała szczęśliwego przypadku". Otwarcie wystawy multimedialnej w Muzeum Mazowieckim

Wystawa "Pochwała szczęśliwego przypadku" to kolejne wydarzenie kulturalne organizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Jest to kontynuacja projektu "Opowieści. Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawy o nim", realizowanego we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Konstbanken w norweskim Hamar.

Tytuł wystawy, "Pochwała szczęśliwego przypadku," nawiązuje do charakteru interaktywnego prezentowanych na niej prac. Wystawa poświęcona jest sztuce duchowych patronów projektu - Franciszki i Stefana Themersonów. Stefan Themerson w eseju "O potrzebie tworzenia widzeń" opowiadał o "niechlujstwie", co można tłumaczyć jako przypadkowy charakter tworzenia. Przez zastosowanie sztucznej inteligencji i różnych technik, wystawa wywołuje nieprzewidywalne obrazy, dźwięki i narracje wizualne i dźwiękowe.