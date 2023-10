Pałacyk w Borowiczkach od wielu lat niszczeje. Rada Mieszkańców Osiedla wystosowała petycję do prezydenta.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki zgłosiła projekt renowacji muszli koncertowej mieszczącej się przy budynku dawnej cukrowni. Dzięki 510 głosom pomysł zakwalifikował się i będzie w realizowany w niedalekiej przyszłości. W otoczeniu odrestaurowanej muszli zostanie utworzona strefa wypoczynkowa, parkowa i rekreacyjnej. Odnowione będą chodniki, postawione będą ławki, nasadzona zostanie roślinność. W planach jest także montaż wiaty rowerowej, dwóch ławek solarnych, a także instalację monitoringu miejskiego wraz z jego przyłączeniem do sieci monitoringu miejskiego. Dzięki temu muszla koncertowa, która w przeszłości była miejscem wielu wydarzeń, znowu ma na to szansę. Rada na tym jednak nie poprzestaje i już stara się o odnowienie kolejnej ważnej lokalizacji na terenie osiedla

Pałac powstał w 1910 roku i przez bardzo długi czas pełnił funkcję rezydencji dyrektora cukrowni. W 2015 Krajowa Spółka Cukrowa przeprowadziła licytację, którą wygrała spółka Inbud. Miasto również było zainteresowane kupnem, ale nie za kwotę 1,4 mln, którą chciała spółka, lecz za 800 tys. zł. Wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej zakupu terenu, spowodowało, że pałac wraz z przylegającym do niego terenem trafił w prywatne ręce. Pojawiało się wiele spekulacji na temat tego, co stanie się z parkiem. Popularna była teoria, że zostanie przeznaczony pod nowe budynki mieszkaniowe. Poza wymianą części ogrodzenia i wycinką części drzew do niczego jednak nie doszło. Opuszczony pałac niszczeje, a teren zielony staje się z roku na rok coraz bardziej dziki. Rada Mieszkańców Osiedla postanowiła coś z tym zrobić.