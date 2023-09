Koncert André Ochodlo na zakończenie XI Płockich Dni Żydowskich

Ostatniego dnia, na zakończenie XI Płockich Dni Żydowskich, zorganizowano koncert muzyczny. W głównej sali Muzeum wystąpił André Ochodlo oraz The Klezmer Company

Następny dzień był poświęcony malarstwu. Otwarto wtedy wystawę prac Jakuba Gutermana – płockiego artysty, który po dramatycznych przeżyciach z czasów II Wojny Światowej, wyemigrował do Izraela i tam żyje. Wciąż jednak żywi silne uczucia do Polski. Z powodu wieku i niedawno przebytej choroby, malarz nie mógł osobiście pojawić się na wernisażu. Zamiast tego odtworzono nagraną z nim wcześniej rozmowę.

André Ochodlo to wybitna postać kulturalna, założyciel i dyrektor Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Jest reżyserem, scenografem i cenionym interpretatorem pieśni jidysz. Jego występ w Muzeum Żydów Mazowieckich dziesięć lat temu miał miejsce w pierwszym roku działalności tej placówki. Teraz powrócił, aby razem z zespołem The Klezmer Company zaprezentować recital "Shalom Leolam", składający się z tradycyjnych pieśni żydowskich w nowoczesnych aranżacjach.

To są muzycy z wysokiej półki. Przede wszystkim trójmiejska scena muzyczna, która charakteryzuje się właśnie progresywnością. (…), gdzie przeplata się i jazz i folklor i muzyka żydowska - opowiada Rafał Kowalski, kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich - A Andre Ochodlo to oczywiście klasa sama w sobie, lider tego zespołu, koncertujący w Izraelu, w USA i w Polsce, szef Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej

André Ochodlo wyraża swoją miłość i pasję do kultury jidysz. Postrzega poezję napisaną w tym języku jako swoje życiowe zadanie. Od wielu lat zajmuje się jej odkrywaniem i przekazywaniem innym poprzez spektakle i koncerty. Zazwyczaj sięga po dzieła wybitnych poetów, którzy mieli związek z Polską i tworzyli w jidysz w XX wieku.

Artyście towarzyszył zespół The Klezmer Company w składzie:

Mateusz Smoczyński (skrzypce),

Marcin Janek (klarnety i saksofony),

Piotr Mania (fortepian),

Adam Żuchowski (kontrabas),

Maksymilian Kreft (perkusja).

Koncert spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Płocka oraz bardzo ciepłym odbiorem. Świadczyć o tym może pełna po brzegi sala główna muzeum, a na koniec - owacje na stojąco i kolejki po autograf. To nie koniec co Muzeum Żydów Mazowieckich ma do zaoferowania w tym sezonie. Już w październiku odbędą się dwa kolejne wydarzenia: