Muzyczny czwartek na Starym Rynku. Grano przeboje szklanego ekranu

Za nami kolejny Muzyczny Czwartek na Starym Rynku w Płocku. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Płocka Orkiestra Symfoniczna co tydzień zaprasza nas w podróż do świata muzyki. Za każdym razem jest to podróż w inne rejony.

Tym razem można było posłuchać zespoły BognaBand, który zaprezentował znane kawałki z seriali. Zagrano m.in. motyw przewodni z „Nocy i Dni” Jerzego Antczaka. Niewielu wie jaka jest historia powstania tego utworu.

Kompozycja ta powstała po prostu w 30 minut. Reżyser Jerzy Antczak spotkał się z kompozytorem i prosił go, żeby ten napisał walca – opowiada nam Adam Mieczykowski, dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej – Na co Waldemar Kazanecki usiadł przy fortepianie i po 30 minutach zaprezentował całościową kompozycję, która tak zachwyciła reżysera, że postanowił uczynić ją tematem przewodnim tego przepięknego filmu.

W programie koncertu znalazły się także takie kompozycje jak " Moon River", " Strangers in the night", temat z filmu " Doktor Żywago", temat z filmu " Cinema Paradiso",a także najbardziej znane przeboje dwudziestolecia międzywojennego, czardasze czy muzyka latino.