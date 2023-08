Szymon Majewski na BiG Festivalowski. Odcisnął swoją dłoń

Big Festivalowski to nie tylko pokazy filmowe, warsztaty czy stand-up. To także ciekawe performance.

W sobotę na festiwalu pojawił się Szymom Majewski, znany showman, który zgodził się na rozpoczęcię nowej tradycji. Było to odciśnięcie dłoni w piasku. W specjalnie przygotowanej skrzynce sprowadzono piasek z nadwiślańskiej plaży.

Jak opowiadałem o tym pomyśle na początku znajomym to pukali się w głowę. Ale potem mówię - muszę znaleźć kogoś szalonego, kogoś z poczuciem humoru, z dystansem do siebie. Kogoś kto ma taki vibe, jak Big Lebowski, kogoś kto ma taki rodzaj poczucia humoru i jest taką wspaniałą osobowościa jak Szymon. On może rozpocząć coś takiego