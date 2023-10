5-lecie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie

Początki powstania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim sięgają już 2005 roku. Jednak dopiero od 2011 rozpoczęła się intensyfikacja badań terenowych i inwentaryzacja nieruchomości. Zakupiono wtedy działkę, na której mieścił się budynek nieczynnego już kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz szkoła podstawowa, które później odnowiono i zaadaptowano na potrzeby muzeum.

14 października 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, które odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Ten oddział Muzeum Mazowieckiego posiada największą obecnie w Polsce kolekcję pamiątek po Olendrach, w tym meble – komody, kredensy, stoły i ławy, często malowane we wzory roślinne, a także narzędzia ciesielskie i sprzęt gospodarski – maselnice, prasy i kotły do wyrobu powideł buraczanych oraz beczki do przechowywania i transportu suszonych owoców.