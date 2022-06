Piłkarskie półkolonie z SSM Wisła Płock i PKN Orlen. Jak zapisać się na wakacje z orlenem?

Półkolonie piłkarskie w Płocku

Organizatorzy półkolonii piłkarskich, poza zajęciami sportowymi, zapewnią także dodatkowe atrakcje takie jak: zajęcia w sali zabaw Happy Park i na ściance wspinaczkowej, seans w kinie, zabawy w Laser Fun (laserowy paintball), w Parku Trampolin czy zwiedzanie ogrodu zoologicznego. W ramach 5-dniowego turnusu dzieci będą miały zapewnioną m.in.: profesjonalną opiekę trenerów lub wychowawców w godzinach od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Uczestnicy półkolonii piłkarskich otrzymają także śniadanie i obiad oraz napoje (woda mineralną). Organizatorzy pokrywają także koszty biletów wstępu podczas wyjść grupowych, wynajmu busów lub autokarów przeznaczonych do transportu dzieci, a także ubezpieczenie NNW.

Każdy z uczestników półkolonii weźmie udział w evencie piłkarskim, który odbędzie się w ostatnim dniu każdego turnusu. Zajęcia będą odbywać się na obiektach sportowych Wisły Płock przy ulicy Łukasiewicza 34.

Terminy turnusów: