Policja w Płocku. Uderzył w sygnalizator i znak. Potem uciekał pieszo. Miał prawie 4 promile Redakcja Warszawa

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek (28 sierpnia) w Płocku. Przy ul. Mickiewicza volvo wjechało w znak, a następnie w sygnalizator świetlny. Kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miał prawie 4 promile alkoholu we krwi.