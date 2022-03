Pomoc dla Ukrainy. Numery PESEL dla uchodźców. Jak je zdobyć?

PESEL dla uchodźców

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy z powodu rosyjskiej agresji zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i przyjechali do Polski, powinno, co do zasady, następować w związku z zameldowaniem osoby. W przypadku problemów z dopełnieniem formalności meldunkowych numer PESEL może jednak zostać nadany w trybie wnioskowym. Wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą ubiegać się o nadanie takiego numeru, proszeni są przez miasto o przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających ich dane osobowe. Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. Wszystkie wnioski rozpatrywane będą indywidualnie.