Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Płocku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Płock, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły

Ponownie ruszyły prace przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miejscu wykończeniem zajmuje się około 200 osób. Potężny obiekt ma być gotowy do wakacji. 15.04.2023.

Warszawa słynie z dość wysokich cen – to w końcu stolica i największe polskie miasto. Jednak weekendowa wycieczka, majówka czy nawet cały urlop w Warszawie nie muszą być drogie. W mieście nie brak atrakcji dostępnych zupełnie bezpłatnie. Co konkretnie można robić w Warszawie za darmo? Przygotowaliśmy dla Was 17 najlepszych darmowych atrakcji Warszawy – to gotowe pomysły na poznanie stolicy bez wydawania fortuny.