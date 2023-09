Prawie 360 tysięcy dla Straży. Lokalne OSP dostały wsparcie z Mazowsza

W ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnej”, 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego otrzymały wsparcie na zakup niezbędnych środków. Mazowsze szczyci się tym, że wydaje na swoje OSP tyle, ile pozostałe województwa razem wzięte. W tym roku jest to w sumie 28 milionów złotych.

Dzisiaj przed remizą w OSP Trzepowo odbyło się oficjalne podpisanie dokumentów na kolejne transze wsparcia. Na to wydarzenie zjechali się przedstawiciele władz i druhowie ze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka i wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. W sumie przeznaczono na to prawie 360 tysięcy złotych.