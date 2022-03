Rynek pracy. Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy? Zobacz dane z województwa mazowieckiego!

Zezwolenia na pracę

W 2021 roku w województwie mazowieckim cudzoziemcom wydano około 91 tysięcy pozwoleń na pracę. Wśród tej grupy zdecydowanie najwięcej było osób z Ukrainy. Obywatele tego kraju stanowili około 60% wszystkich, którzy otrzymali pozwolenia na pracę. Na drugim i trzecim miejscu, z olbrzymią różnicą, znalazły się z kolei Białoruś i Indie, zyskując odpowiednio 9% i 4%. Jeśli chodzi o podział na płeć, zdecydowanie więcej cudzoziemców starających się o pracę to mężczyźni, którzy stanowią 75% całości, co oczywiście oznacza, że co czwarty cudzoziemiec starający się o pracę jest kobietą.

Urząd statystyczny przedstawił również zróżnicowanie pod względem wieku i płci. Przede wszystkim stwierdzono, że najwięcej zezwoleń na pracę wydano kobietom i mężczyznom w przedziale wiekowym 25-34 lata, co nie powinno raczej być zaskakującą statystyką. Poszczególne dane prezentują się natomiast następująco:

Mężczyźni: