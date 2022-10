Stal Mielec - Wisła Płock. Nafciarze jadą na Podkarpacie walczyć z rewelacją ligi

Słodko-gorzki smak derbów

Za Nafciarzami dwie rywalizacje z Legią Warszawa. W pierwszym meczu, w PKO Ekstraklasie, nasi zawodnicy wygrali 2:1, dzięki czemu zapewnili sobie utrzymanie miejsca na podium, kosztem właśnie warszawiaków. Nie wszystko w naszej grze było perfekcyjne, ale pokazaliśmy to, co powinniśmy pokazać w takim meczu - skuteczność. Zwłaszcza w pierwszej połowie Wojskowi przeważali nas zespół, ale nie byli w stanie przekuć tego w stuprocentowe sytuacje, co bardzo umiejętnie wykorzystał nasz zespół. Po dobrym rezultacie, kibice ostrzyli sobie zęby na drugie spotkanie jeszcze bardziej. Wygrać dwukrotnie z Legią w przeciągu kilku dni to byłoby coś niesamowitego. Niestety, skończyło się tylko na marzeniach. Fani pierwsze powody do niepokoju o wynik mogli mieć, gdy ujrzeli wyjściowy skład.

Trener Pavol Stano zdecydował się na wprowadzenie kilku istotnych zmian w wyjściowej jedenastce. Chociażby odpoczywali Dominik Furman, Rafał Wolski czy Davo, a i między słupkami Krzysztofa Kamińskiego zastąpił Bartłomiej Gradecki. Ku zdziwieniu wszystkich, Wiślacy prezentowali się jednak lepiej niż w ligowym spotkaniu i to oni byli stroną przeważającą. W kluczowych momentach brakowało jednak wykończenia lub ostatniego dogrania. Tym razem za to więcej szczęścia mieli przyjezdni i oni punktowali. Dorzuciliśmy do tego kilka naszych indywidualnych błędów i przegraliśmy 0:3, odpadając z pucharu. Pozostał niedosyt, bo kto wie, jakby się ułożyło spotkanie, gdybyśmy zagrali w optymalnym składzie.