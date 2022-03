Straż Miejska w Płocku. Awaria telefonów stacjonarnych. Tymczasowy używajcie innych numerów

Kontakt telefoniczny do płockiej Straży Miejskiej jest obecnie utrudniony. Ma to związek z awarią centrali telefonicznej. Do czasu usunięcia usterki numerem do kontaktu jest telefon alarmowy Straży Miejskiej 986. Można również dzwonić pod numer 24 366 03 10 do sekretariatu Straży Miejskiej, ale tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. - brzmi komunikat Straży Miejskiej.