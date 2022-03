Szpital tymczasowy w Płocku będzie działał tylko do końca marca

Szpital tymczasowy w Płocku do końca marca

Szpital będzie działał tylko do końca marca i w tym okresie będzie jeszcze hospitalizował pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2. Jeśli więc zdarzy się, że któryś z pacjentów będzie potrzebował dalszej hospitalizacji, na co będzie wskazywał jego stan zdrowia, zostanie on przewieziony do szpitala przy ulicy Medycznej.

- W tym czasie równolegle odbywać się będzie inwentaryzacja sprzętu. Zamknięcie placówki nie odbije się negatywnie na bezpieczeństwie pacjentów i nie będzie równoznaczne z natychmiastowym wypisaniem ich do domu - powiedział Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Decyzję o uruchomieniu szpitala wydał minister zdrowia 31 października 2020 roku. Placówka została otwarta 9 grudnia na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN. Do dyspozycji pacjentów było 196 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Infrastruktura była również wyposażona w instalację gazów medycznych czy system wentylacji. Od 1 czerwca 2021 szpital przeszedł w stan pasywny, co oznaczało pozostawanie w stanie gotowości, ale bez obowiązku udzielania świadczeń. 31 października 2021 minister ponownie zmienił decyzję i 15 listopada wznowiono działanie szpitala. Tym razem szpital dysponował 28 łóżkami, których liczbę zwiększono do 36, w tym z 8 łóżkami do intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Od 4 grudnia liczba łóżek ponownie została zwiększona, tym razem do 64. Obecnie szpital hospitalizuje 37 pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 19 znajduje się w szpitalu tymczasowym (stan na 18 marca).