Torus Wybrzeże Gdańsk - Orlen Wisła Płock. Pewna wygrana Nafciarzy w Trójmieście! Teraz czas na odpoczynek [ZDJĘCIA]

Torus Wybrzeże Gdańsk 24:32 Orlen Wisła Płock

Żartobliwie można by powiedzieć, że losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszych dziesięciu minutach meczu, chociaż to gospodarze zanotowali premierowe trafienie. Sześć kolejnych należało już jednak do Nafciarzy, którzy odskoczyli na 6:1 i w zasadzie kontrolowali przebieg pierwszej części gry. W kolejnych minutach Wybrzeże było w stanie się do nas zbliżyć, głównie za sprawą naszej nieskuteczności, ale ostatecznie i tak do szatni schodziliśmy, prowadząc czterema trafieniami. W drugiej części, przez pierwszy kwadrans, miejscowi próbowali jeszcze dotrzymywać kroku płocczanom, ale następnie Nafciarzom zdarzyło się kilka większych serii, które jeszcze powiększyły naszą przewagę i ostatecznie wygraliśmy 32:24.

Skład Wybrzeża: Miłosz Wałach, Poźniak Kornel - Jakub Powarzyński 1, Patryk Pieczonka 2, Rafał Stępień, Jovan Milicević 2, Mateusz Jachlewski, Mateusz Kosmala 2, Piotr Papaj 3, Velijko Davidović, Wiktor Tomczak, Nejc Zmavc 2, Jakub Będzikowski 9, Maciej Papina 2, Damian Woźniak 1.