Wisła Kraków - Wisła Płock. Wiślane derby na koniec kolejki. Krakowianie walczą o ligowy byt

Grać swoje

Nafciarze, co prawda, przegrali w ostatniej kolejce z Lechem Poznań, ale chyba nikt, tak naprawdę, nie jest zbytnio zmartwiony tym wynikiem. Można mieć zastrzeżenia do jakości gry, bo Wisła w spotkaniu z kandydatem do mistrzostwa nie była w stanie zrobić zupełnie nic, i nawet gdy przegrywała, to poznaniacy cały czas napierali, nie pozwalając nam wyjść z własnej połowy. Owszem, porzekadło mówi, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, ale tym razem trudno tutaj o potwierdzenie tego zwrotu. Płocczanie po prostu zmierzyli się z lepszym rywalem, a w dodatku z rywalem, który do Płocka przyjechał w bardzo dobrej dyspozycji. Jeśli zagramy tak samo w poniedziałek, będzie można już być lekko zmartwionym.

Wszystko wskazuje na to, że Pavol Staňo wreszcie będzie mógł skorzystać z usług Rafała Wolskiego i Damiana Rasaka, którzy ostatnio musieli pauzować z powodu drobnych urazów. Jeśli rzeczywiście obaj będą mogli wystąpić w tym spotkaniu, z pewnością będą wartością dodaną i pozwolą naszemu trenerowi na więcej wariantów w doborze taktyki. W spotkaniu z Białą Gwiazdą natomiast nie będzie mógł wystąpić Anton Krywociuk, który ostatnio obejrzał czwartą żółtą kartkę i jest zmuszony pauzować jeden mecz. Prawdopodobnie to będzie jedyna absencja w poniedziałek, oby.