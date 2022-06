Wisła Płock. Jan Jurčec rozpoczął testy sportowe w Wiśle. Kim jest chorwacki zawodnik?

Jan Jurčec na testach w Wiśle

Od piątku wraz z Wisłą Płock, która przebywa na obozie w Gniewinie, trenuje Jan Jurčec. Zawodnik będzie sprawdzany przez sztab szkoleniowy do końca zgrupowania przygotowawczego, a następnie zostanie podjęta decyzja, czy dostanie on szansę pokazania się w Wiśle na dłużej. Kim dokładnie jest Chorwat i gdzie występował?

Chorwacki drugoligowiec

Jan Jurčec urodził się 27 listopada 2000 roku w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu - i właśnie z tym miastem związana jest jego cała piłkarska kariera, a konkretniej zdaje się, że jest to klub NK Kustošija. W tym zespole przynajmniej spędził ostatnich kilka lat i zadebiutował w seniorskiej piłce. Stołeczny klub na co dzień występuje w tamtejszej drugiej lidze, a nasz nowy zawodnik szansę debiutu otrzymał pod koniec sezonu 2018/19, gdy w maju wystąpił w trzech spotkaniach, w których to zdobył jedną bramkę. Rok później było trochę lepiej. Dziesięć meczów na drugim szczeblu, ale tym razem nie okraszone żadnym transferem. Dopiero ostatnie dwa lata są tak naprawdę godne uwagi. W sezonie 2020/21 Jurčec zagrał już w 30 ligowych spotkaniach (na 34 możliwe) i zanotował trzy bramki. W zakończonych niedawno rozgrywkach było jeszcze lepiej, jeśli chodzi o trafienia - 26 meczów (na 30) i osiem goli, a także sześć asyst. Dużo? Mało? Zależy jaką perspektywę sobie obierzemy.