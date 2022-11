Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W szpitalu na Winiarach wykonamy darmowy test na HIV. To rządowa akcja, która ma zwiększyć świadomość

Krajowe Centrum do spraw AIDS Ministerstwa Zdrowia organizuje ogólnopolską akcję #jedynytakitest, której celem jest zachęcenie do wykonania testu na HIV. Poza zadbaniem o zdrowie społeczeństwa, akcja ma na celu również zwiększenie świadomości oraz obalenie stereotypów.

Dlaczego tak ważne jest mówienie o tym problemie? Bo z badań wynika, iż zaledwie 10-20% dorosłych Polaków wykonało test w kierunku HIV, a około 30 % zakażonych nie ma świadomości nosicielstwa wirusa. To może prowadzić do zakażania innych, bo HIV bezobjawowo rozwija się przez kilka lat. Dane statystyczne mówią także, iż codziennie w Polsce 3 osoby dowiadują się o zakażeniu. Wpływ na tak niską kontrolę swojego zdrowia mogą mieć również mity, jakie narosły wokół HIV/ AIDS. Warto więc powtarzać, iż ryzyko zakażenia wiąże się przede wszystkim z określonymi zachowaniami, a nie przynależnością do danej grupy- przekonują organizatorzy kampanii. Wiele osób myśli, iż HIV to problem grup homoseksualnych, albo osób uzależnionych od narkotyków. Tymczasem zakazić się może każdy, kto rozpoczął życie seksualne. Często nie wiemy bowiem, jaką przeszłość seksualną miał nasz partner, czy chociaż raz w życiu nie miał kontaktu seksualnego z osobą, która mogła być zakażona HIV. On mógł o tym nie wiedzieć ponieważ nie da się rozpoznać HIV po wyglądzie. Wciąż niewiele osób też wie, że test w kierunku HIV można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania! – czytamy na stronie kampanii.