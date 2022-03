Wola Łącka. Śmiertelny wypadek. Nie żyją dwie osoby. Dwie inne zostały przewiezione do szpitala

Tragiczny wypadek

Wydarzenie miało miejsce w sobotę, to jest 12 marca, około godziny 21:36. Wówczas w Woli Łąckiej na Drodze Krajowej nr 60 doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów, w wyniku którego kierowcy ponieśli śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy zostali natomiast przewiezieni do szpitala, a ich stan jest bardzo ciężki.

[cyt]- 19-letni kierujący BMW, mieszkaniec Gostynina, podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z samochodem marki Renault, kierowanym przez 20-latka z Płocka. Kierowcy pojazdów, w wyniku odniesionych obrażeń, ponieśli śmierć na miejscu. - podała oficer prasowy płockiej policji Marta Lewandowska.[/cyt]