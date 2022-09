Zagłębie Lubin - Wisła Płock. Zapunktować przed przerwą! Nafciarze wciąż liderują, ale dzięki nieskuteczności rywali. Czas to zmienić

Pierwszy dołek

Sezon Nafciarze rozpoczęli w sposób fantastyczny, długo roznosząc niemal wszystkich przeciwników i strzelając regularnie minimum trzy bramki. Tylko przesadni optymiści wierzyć mogli jednak, że taka sytuacja trwać będzie do końca sezonu i zakończymy rozgrywki bez porażki z tytułem mistrzowskim. Wiślakom przytrafił się pierwszy dołek, który wiązał się z porażką w Łodzi na Widzewie. Wówczas można było jeszcze zakładać, że to wypadek przy pracy, bo stracone bramki były bardzo pechowe, a gospodarze nie mieli za wiele innych sytuacji. Później przyszło natomiast spotkanie z Górnikiem Zabrze w Płocku. Tutaj również, mimo słabej gry, można było się łudzić, że tylko zremisowaliśmy przez czerwoną kartkę i błąd bramkarza przy stracie gola. Niestety, mecz z Radomiakiem Radom potwierdził, że obecnie złapaliśmy dołek formy. Pierwszy mecz w sezonie bez strzelonego gola, słaba gra i porażka 0:2 jasno to potwierdziły, ale nie ma powodów do niepokoju.