Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Przejęto ponad tonę krajanki tytoniowej

Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów

Do zdarzenia doszło prawie tydzień temu, w miniony wtorek. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z Płocka na podstawie ustaleń o możliwej produkcji nielegalnego tytoniu, weszli na teren jednego z domów w gminie Mała Wieś. Jak się okazało, obiekt był monitorowany i dostosowany do procesu produkcji papierosów, a w jednym z pomieszczeń ukryta była kompletna linia służąca do produkcji nielegalnych papierosów, które następnie pakowane były w pudełka typu "pizza". Funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn i zabezpieczyli ponad tonę tytoniu, a do tego dwanaście tysięcy sztuk papierosów oraz maszyny i niezbędne do produkcji papierosów komponenty. Zatrzymani mężczyźni okazali się pochodzić z województwa pomorskiego. Wszyscy mieścili się w przedziale wiekowym od 22 do 44 lat. Usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego i ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Według szacunków policji, ich działania mogły narazić skarb państwa na stratę ponad miliona złotych.