Audioriver 2023. Festiwal jednak zostaje w Płocku! Znamy datę 16. edycji Audioriver! Niebawem sprzedaż biletów

Jeden z największych i najdłużej działających festiwal w Polsce ogłosił, że w kolejnym roku również będzie przyciągał do Płocka fanów muzyki elektronicznej. Organizatorzy Audioriver poinformowali dziś, że odbędzie się 16. edycja festiwalu i również będzie miała ona miejsce w naszym mieście. Impreza odbędzie się 28, 29 i 30 lipca 2023 roku!

- Za nami 15 edycji festiwalu oraz tona emocji i doświadczeń, które mogliśmy dzielić z najwspanialszą publicznością. Zawsze powtarzamy, że magia Audioriver to ich zasługa. Bardzo im za to dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania w dniach 28-30 lipca 2023 roku. Nasz zespół czeka wiele wyzwań – rok 2022 był jednym z najtrudniejszych, bowiem festiwal powrócił do Płocka po dwóch pandemicznych latach, a nasze 15. urodziny mocno utrudniły warunki pogodowe. Po każdej edycji wyciągamy wnioski i przystępujemy do przygotowań z mocnymi celami. Pracujemy nad nowymi projektami aranżacji terenu i już teraz możemy zapowiedzieć, że festiwal jeszcze bardziej zmieni się pod względem wizualnym. Program artystyczny będzie równie ciekawy i różnorodny, a dodatkowo planujemy jeszcze więcej aktywności pozamuzycznych, do których zaangażujemy osoby reprezentujące świat kultury i ważne projekty społeczne. Audioriver to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim wartości, którymi kierujemy się od samego początku – równość, wolność wyrażania siebie i wzajemny szacunek. Przygotowania do festiwalu ruszają pełną parą i już odliczamy dni do spotkania z publicznością w przyszłym roku – mówi Piotr Orlicz-Rabiega, organizator Audioriver.