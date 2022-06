BHT Petra Płock. Płocczanie zdobyli Warszawę! Petra wygrała pierwszy turniej PGNiG Summer Superligi bez straty seta!

Płocczanie zdobyli Warszawę

W miniony weekend w Warszawie zainaugurowana została 6. edycja PGNiG Summer Superligi. W pierwszym turnieju w zawodach męskich udział wzięło jedenaście drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Zwycięzcy wszystkich trzech zapewniali sobie bezpośredni awans do półfinału, a drużyny z drugich miejsc zagrały jeszcze między sobą o ostatnie miejsce w 1/2 finału. BHT Petra Płock, jako obrońcy trofeum sprzed roku, również w tym turnieju byli faworytem i nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Bez problemu wyszli z grupy z pierwszego miejsca, a następnie przeprawili się przez półfinał, by wygrać mecz finałowy. Co ważne uznania, płocczanie sięgnęli po końcowy triumf, nie tracąc przez całe zawody nawet jednego seta!