BHT Petra Płock z triumfem w Portugalii! Klubowe Mistrzostwa Europy dla płocczan!

BHT Petra Płock klubowym mistrzem Europy

Od czwartku do niedzieli (od 20 do 23 października) na portugalskiej wyspie Porto Santo odbywał się Klubowe Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej dla kobiet i mężczyzn. W kategorii męskiej przystąpiło do rywalizacji szesnaście drużyn, a wśród nich znaleźli się płocczanie z klubu BHT Petra. Aby dojść do fazy pucharowej, najpierw trzeba było przejść dwie rundy grupowe - eliminacyjną i główną, a następnie poddać się zmaganiom w ćwierćfinale, półfinale i spotkaniu o miejsce na podium. Nasz zespół przed rokiem zajął piąte miejsce, a tym razem wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Petra przez cały turniej przegrała tylko jedno spotkanie i ostatecznie wygrała całe mistrzostwa, zdobywając tym samym potrójną koronę w tym sezonie - na krajowym podwórku również nie mieli sobie równych! Dodatkowo, najlepszym punktującym imprezy został nasz zawodnik - Bartosz Wojdak, który zdobył 151 punktów.