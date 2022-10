BHT Petra Płock zaczyna walkę o Klubowe Mistrzostwa Europy! Z kim i w jakiej formule zagrają płocczanie?

BHT Petra Płock zawalczy o klubowe mistrzostwo Europy!

We wtorek zawodnicy BHT Petry Płock udali się do Porto Santo - portugalskiej wyspy, na której odbędą się tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. Turniej będzie się odbywał w dniach 20-23 października, a przed płocczanami długa droga, by powtórzyć sukces z tamtego sezonu. Przypomnijmy, że wówczas, w turnieju rozgrywanym we włoskim Palermo, nasza drużyna zajęła piąte miejsce. Jak zakończy się ich przygoda tym razem? Do Portugalii udali się następujący zawodnicy: