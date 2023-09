Bieg w Soczewce. Wystartował jeden z najstarszych biegów w Polsce

Bieg Soczewka to jeden z najstarszych biegów w Polsce. Jego początki sięgają 1981 roku, kiedy to 26 września odbyła się pierwsza edycja. Zwyciężył w niej Mirosław Bugaj z Olimpii Poznań. Rekordzistą w ilości występów w Biegu Soczewka jest Zbigniew Jeziórski, doskonale znany zawodnik z regionu płockiego. Poza nim równie wiernymi uczestnikami są Stanisław Dymek – jeden z założycieli Biegu oraz Krzysztof Alabrudziński.

W ciągu edycji trasa Biegu Soczewka przechodziła kilka zmian. W pierwszej edycji trasa wiodła wokół jeziora, później z Płocka do Soczewki szosą nr 62. Później jej kierunek został odwrócony i zawodnicy ścigali się z Soczewki w Płockiej Stoczni Rzecznej. Dwie edycje zawodnicy pokonywali nadwiślańskim wałem z Soczewki do Płocka. Później biegano z Soczewki do Sędenia i z powrotem.

Od 2008 roku do chwili obecnej, uczestnicy rywalizują, pokonując dwie pętle wokół jeziora Soczewka. Trasa ta zachwyca pięknymi widokami i stanowi prawdziwe wyzwanie ze względu na różnorodność terenu.