Big Festivalowski 2022. Muzeum Memów w Płocku otwarte. Pierwsze w Europie i drugie na świecie. Zobaczcie, jak się prezentuje! [ZDJĘCIA]

Big Festivalowski 2022

Od 19 do 21 sierpnia, czyli od piątku do niedzieli, w Płocku trwał będzie Big Festivalowski, czyli festiwal dla wszystkich miłośników śmiechu, humoru i kina. Wydarzenia będą przybierały różną formę. Wiele z nich odbywać się będzie w kinie Przedwiośnie, ale nie tylko. Gala stand-up odbędzie się w Szkole Muzycznej, a wiele z elementów trwać będzie na płockim rynku pod gołym niebem, zwłaszcza, że pogoda jest do tego idealna! Pełny harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie festiwalu - tutaj.

Muzeum Memów otwarte!

Chociaż oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się w piątek o 20:30, to o 12:00 miało miejsce inne oficjalne otwarcie, a w pewnym sensie nawet historyczne! W Przedwiośniu utworzone zostało Muzeum Memów, zbierające najciekawsze i najzabawniejsze obrazki z internetu, które bawią nas na co dzień. Jest to pierwsza tego typu wystawa w Europie, a druga na świecie, co prezydent Andrzej Nowakowski porównał żartobliwie do konstytucji 3-go maja.

Damian Kelman

Muzeum podzielone zostało na kilka tematycznych sal, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Teren muzeum zajmuje aż 800 metrów kwadratowych, więc naprawdę jest gdzie i ile zwiedzać i oglądać, a przy tym, oczywiście, śmiać się! Nie zaprezentujemy wam wszystkich memów, ale uchylimy rąbka tajemnicy. Zdjęcia z muzeum znajdziecie w naszej galerii. Mamy nadzieję, że zachęcą was, by obejrzeć więcej i udać się na miejsce!