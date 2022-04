Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock. Wyjazd na południe, by walczyć ze zmotywowanym beniaminkiem

Uskrzydleni po zwycięstwie

Czy może być coś bardziej budującego morale piłkarzy niż gol w ostatniej minucie? Jeśli tak, to z pewnością będzie to gol w 101. minucie, czyli jedenastej doliczonego czasu gry, kiedy przez niemal całą połowę zupełnie nic ci nie wychodziło, a rywale odrobili dwubramkową stratę, a nawet dążyli do zwycięstwa. Tak można opisać historię Wisły Płock w drugiej połowie spotkania z imienniczką z Krakowa. Nafciarze w pierwszej części prezentowali się znakomicie, nie pozwalając przeciwnikom na zbyt wiele, poza raczej niegroźnymi strzałami z daleka. Dużo biegaliśmy, graliśmy piłką, a jak atakowaliśmy, to niesamowicie skutecznie. Po zmianie stron coś się jednak zmieniło i z wyniku 3:1, po długiej walce Białej Gwiazdy, udało się im doprowadzić do wyrównania. Nie za często wychodziliśmy ze swojej połowy i nie mieliśmy za dużo argumentów, ale ostatecznie, jak się okazało, szczęście sprzyjało lepszym, czyli naszej drużynie. Pomimo braku sił i naporu rywala, płocczanie zebrali się na ostatni zryw zakończony uderzeniem Filipa Lesniaka. Uderzenie poleciało w środek bramki, ale jak się okazało, po drodze ręką zagrał jeden z defensorów Wisły Kraków, w efekcie czego otrzymaliśmy rzut karny, a spotkanie zakończyła niesamowita historia i wielka euforia zawodników i kibiców związanych z niebiesko-biało-niebieskimi barwami. Trudno zatem spodziewać się innego nastawienia naszych piłkarzy, niż próba poprawienia tego rezultatu w Niecieczy.