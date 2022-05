Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock. Ostatni mecz "o nic" i zaczynamy walkę o trofea!

Decydująca faza

Od września, gdy rozpoczęły się ligowe rozgrywki, wszyscy wyczekiwali właśnie tego, co czeka nas w najbliższych tygodniach. Emocji z pewnością nie zabraknie, a kibice Wisły będą mieli mnóstwo okazji, by przeżywać wielkie sportowe wydarzenia , oby oczywiście z pozytywnym zakończeniem. Nim jednak do tego dojdzie, Nafciarze muszą zrobić swoje w Głogowie. Trudno oczekiwać, by mecz ten zakończył się innym rezultatem niż wysokie zwycięstwo Wisły, dlatego to spotkanie należy uznać za ostatnie pozbawione większych emocji. A co po nim? Najpierw zaległy półfinał PGNiG Pucharu Polski, w którym 18 maja zagramy z Azotami Puławy, a później będzie jeszcze ciekawiej. Ostatni mecz sezonu z Łomżą Vive Kielce decydujący o zwycięstwie w lidze, Final Four Ligi Europejskiej i na zakończenie sezonu , miejmy nadzieję, bo nikt nie zakłada wpadki z puławianami, finał Pucharu Polski, w którym czeka na nas drużyna z Kielc. Wszystko na przestrzeni dwóch i pół tygodnia! Będzie naprawdę gorąco!

Stabilny średniak

Ostatnia czterdziestka

Ostatnie spotkanie z Chrobrym Głogów jest dość szczególne z perspektywy dalszej części sezonu, a to dlatego, że był to ostatni mecz, w którym Nafciarze byli w stanie zdobyć 40 bramek. Wygraliśmy wówczas 40:19. Po tym meczu, owszem, byliśmy blisko powtórzenia tego rezultatu, wygrywając z Pogonią 38:27 czy ostatnio z Energą MKS Kalisz 39:28, ale ostatecznie nie udało nam się przekroczyć tej magicznej bariery. Jak doszło do takiego wyniku w grudniu w Orlen Arenie? Spotkanie było wyrównane tylko przez pierwszych kilka minut i bardziej wynikało to z naszej niedokładności i błędów. Goście prowadzili 1:0 i...była to ich jedyna taka sytuacja w meczu. Ostatni raz remis widniał na tablicy wyników przy stanie 3:3. Wtedy też to Wiślacy wrzucili wyższy bieg i zaczęli demolkę przeciwników. Wynik po pierwszym kwadransie? 9:4. Do przerwy dorzuciliśmy jeszcze trochę goli i do szatni schodziliśmy przy prowadzeniu 16:9. Druga połowa to już natomiast całkowity pokaz prężenia muskułów przez zawodników Xaviego Sabate. Przewaga rosła z minuty na minutę i ostatecznie wygraliśmy tę część 24:10, a cały mecz, jak wspomnieliśmy, 40:19. Tym razem nie oczekiwalibyśmy aż takiego wyniku, ale zwycięstwo Nafciarzy i to dużym stosunkiem wydaje nam się pewne. Typujemy 36:24.