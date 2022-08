Co robić w weekend? Polish Hop-Hop, Kasztelański Festiwal Smaków, imprezy taneczne... Damian Kelman

Niewątpliwie najciekawsze wydarzenie weekendu, które trwać będzie od czwartku do niedzieli! Przez pierwsze trzy dni będziemy świadkami koncertów nad Wisłą, a w niedzielę w Orlen Arenie odbędzie się gala rozdania nagród muzycznych.

Zbliżamy się do połowy sierpnia, ale wakacyjna intensywność weekendów nie odpuszcza w Płocku. Tym razem nasze miasto opanuje Polish-Hip-Hop Festival, ale to nie wszystko. W Sierpcu królował będzie Kasztelański Festiwal Smaków, a do tego odbywać się będą pomniejsze koncerty i imprezy. Zobaczcie, co robić w Płocku w długi sierpniowy weekend!