Dzień Kuchni Polskiej 2023. Na wielkiej patelni gotowano bigos z aż 280 kg kapusty!

Za nami kolejna edycja Dnia Kuchni Polskiej organizowana przez Fundację „Vivat Polonia!”. To wydarzenie, które od wielu lat organizowane jest na Stary Rynku w związku ze Świętem Niepodległości. W myśl wszystkim dobrze znanej zasady „Przez żołądek do serca” organizatorzy promują staropolskie tradycyjne potrawy. Jak sami mówią Dzień Kuchni Polskiej to największe polskie przyjęcie urodzinowe.

Na płycie Starego Rynku rozmieszczonych było wiele stoisk. Można było kupić chleb wypiekany według przekazywanych przez pokolenia przepisów, albo spróbować oscypka. Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały tradycyjne regionalne wyroby. Główną atrakcją było jednak stoisko Live Cooking.