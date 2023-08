Finał ORLEN Summer Ligi. W Płocku zmierzą się najlepsze drużyny z całej Polski (4-6.08.2023).

Sportowe emocje w Płocku. Po międzynarodowym turnieju piłki ręcznej plażowej IHF Global Tour nadszedł czas na kolejne widowisko.

22-23 lipca starły się ze sobą kobiece i męskie reprezentacje Polski, Niemiec, Chorwacji, Kataru i Danii. Od piątku 4.08.2023 do niedzieli 6.08.2023 odbywa się Finał ORLEN Summer Ligi, w którym spotykają się najlepsze plażowe drużyny w kraju. 8 drużyn męskich i 8 drużyn kobiecych przyjechało do Płocka, by walczyć o tytuł mistrza Polski.

[W gronie faworytów – gospodarze, drużyna BHT Wisła Płock, która będzie bronić tytułu mistrza Polski i która na pewno dostarczy wielu niezapomnianych sportowych emocji

– komentuje Artur Niesłuchowski, organizator ORLEN Summer Superliga.

W niedzielę, w godz. 9.00-17.00, rozegrane zostaną mecze półfinałowe i finałowe.