Food Truck Festivals w Płocku! Płocczanie już korzystają z uroków karmiących samochodów! Ostatni raz tego sezonu [ZDJĘCIA] Damian Kelman

O 15:00 w piątek, 30 września, wystartowała druga w tym roku edycja Food Truck Festivals. Pojazdy z przepysznym jedzeniem czekają nas was pod galerią Wisła! Gorąco zachęcamy, by wybrać się i skosztować smaków z całego świata. Impreza potrwa aż do niedzieli! Jeśli się wahacie, zobaczcie w naszej galerii, czego możecie skosztować na miejscu.