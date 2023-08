Handball Cup 2023 w Orlen Arenie. Prócz meczów atrakcje dla dzieci

Piłkarze ręczni z ORLEN Wisły Płock intensywnie przygotowują się do zbliżającego się sezonu. Pierwszą okazją do przetestowania swoich umiejętności i zaprezentowania się przed wiernymi fanami będzie międzynarodowy turniej piłki ręcznej - Handball Cup 2023. Oprócz gospodarzy, czyli ORLEN Wisły Płock, w tym prestiżowym wydarzeniu wezmą udział również drużyny USDK Dunkerque, SC DHfK Leipzig oraz MOL Tatabánya KC.

Andrzej Babecki

Całość zostanie rozegrana w formule FINAL4, co dodatkowo zwiększa napięcie i oczekiwania związane z turniejem. To świetna okazja zarówno dla zawodników, jak i kibiców, by poczuć atmosferę rywalizacji na wysokim poziomie i zobaczyć, jak zespół ORLEN Wisły Płock prezentuje się na tle innych utalentowanych drużyn.

Turniej odbywa się w ramach okresu przygotowawczego Orlen Wisły Płock do nowego sezonu Orlen Superligi, jak również do Champions League - mówi Artur Stanowksi, prezes SPR Wisła Płock

Andrzej Babecki

Oprócz emocjonujących meczów, dla najmłodszych uczestników turnieju przygotowano dodatkowe atrakcje. Dostępne będą dmuchańce, które z pewnością dostarczą dzieciom radości i zabawy. Ponadto, będzie można zwiedzić wóz strażacki oraz radiowóz. Będzie również strefa malowana buziek w barwy Wisły. To wspaniała okazja dla najmłodszych fanów piłki ręcznej, by nie tylko kibicować swoim ulubionym drużynom, ale także cieszyć się różnorodnymi atrakcjami towarzyszącymi turniejowi.