Imprezy Płock 26, 27, 28 sierpnia. Vistula Folk Festival, imprezy Patelnia, pikniki rodzinne czy święto lotnictwa. Co robić w weekend? Damian Kelman

W sobotę od 14 do 19 na terenie przy parafii na Radziwiu odbywał się będzie piknik rodzinny. Wśród atrakcji m.in. dmuchańce, konkursy i animacje dla dzieci, malowanie twarzy i inne. Paweł Dubiel Zobacz galerię (18 zdjęć)

Miasto żyje cały czas! Co się dzieje w Płocku w ten weekend? Cały czas trwa Vistula Folk Festival, do tego odbędzie się święto lotnictwa, kilka pikników rodzinnych i wiele innych atrakcji czy koncertów! Koniecznie zobaczcie, co robić w ten weekend w naszym mieście! Może pomożemy wam znaleźć sposób na wolny czas!