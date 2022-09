Jarmark Regionalny 2022 w Płocku. Weekend pełen różnorodności na Starym Rynku!

Jarmark Regionalny w Płocku

Przez cały weekend 7-9 października na Starym Rynku w Płocku odbywał się będzie Jarmark Regionalny. Codziennie - od 10:00 do 22:00, będą na was czekały przeróżne atrakcje oraz wystawcy z rozmaitym asortymentem. Pojawią się stoiska regionalne, rękodzielnicze, handlowe, gastronomiczne czy z browarem kraftowym, ale również dodatkowe atrakcje jak strzelnica dla dorosłych. Nie zabraknie też zabaw i animacji dla dzieci. Będą to warkoczyki, tatuaże, dmuchańce - w godzinach 12:00 - 13:00 za darmo - pokazy iluzji czy warsztaty tworzenia wianków. W trzech słowach można powiedzieć, że będzie się działo!

Uroczyste rozpoczęcie Jarmarku odbędzie się w piątek, 7 października, o godzinie 17:00, gdy losowane będą bony do wykorzystania podczas jarmarku: pierwsza osoba zgarnie trzy bony po 30 zł, druga dwa bony po 30 zł, a dwie kolejne po jednym bonie o wartości. Szczegóły konkursu znajdziecie na facebookowym wydarzeniu Jarmarku - tutaj.