Jarmark Tumski 2022. W czerwcu XIV edycja Jarmarku Tumskiego. Już 300 osób zgłosiło się na tegoroczną edycję! Zgłoszenia do końca kwietnia

XIV Jarmark Tumski

Zgłoszenia

Wraz z początkiem lutego wystartowała możliwość zgłaszania się na stoiska podczas tegorocznej edycji. Zainteresowani kolekcjonerzy, rzemieślnicy i handlarze mają na to czas do końca kwietnia. Do tej pory zgłosiło się już blisko 300 osób. Aktualna cena za podstawowe stoisko na Starym Rynku, Nowym Rynku oraz placu Narutowicza to 350 złotych. Za stoisko przy ulicy Tumskiej trzeba zapłacić 500 złotych.