Jarmark Tumski 2022 wystartował! Stoiska z kolekcjonerami i innymi atrakcjami opanowały Płock! [ZDJĘCIA]

Jarmark Tumski 2022

O 12 w piątek, 3 czerwca, oficjalnie rozpoczęła się XIV edycja Jarmarku Tumskiego. Impreza będzie trwała przez cały weekend i jest połączona z innymi wydarzeniami, jak Festiwal Muzyki Romskiej czy Dni Historii Płocka. Podczas oficjalnego otwarcia, doszło do przekazania kluczy do miasta na rzecz jednego z organizatorów przez Andrzeja Nowakowskiego. Prezydent Płocka otrzymał natomiast klucze do mazowieckiej stolicy kultury z rąk Adama Struzika.